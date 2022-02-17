***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermeye Artırımının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 27.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 54.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DERIM, TRADERIM91B0 27.000.000 27.000.000,000 100,00000 1,00 DERIM, TRADERIM91B0 Hamiline DERIM(RÜÇHAN), TRRDRMD00024 31.176,903Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 27.000.000 27.000.000,000 100,00000 31.176,903Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.01.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.02.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 30.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.01.2022Ödeme Tarihi 28.01.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 27.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 135.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 27.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli karşılanmak suretiyle 54.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 27.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2022 tarih ve 3/70 sayılı onayını havi İzahname çerçevesindeArtırılan 27.000.000- TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakları kullanma süresi (26.01.2022- 09.02.2022) içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 31.176,903 TL olup, kalan paylar (14.02.2022- 15.02.2022) 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı nominal değer olan 1 TL'den az olmamak üzere (Bir payın nominal değeri 0.01 TL olup, beheri 0,01 TL nominal değerli 100 adet paya denk gelen lotun nominal değeri 1,00 TL'dir) Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyattan 139.408,01 TL olarak 15.02.2022 tarihinde satışı tamamlanmıştır.Bu işlemler sonucu artırılan 27.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 27.108.231,45 TL nakit fon girişi sağlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002334BIST