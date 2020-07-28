Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.07.2020 14:08
GÜNCEL HABERLER



***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 10.06.1991 Türkiye Pay Piyasası / Borsa İstanbul Ana Pazar-Grup 1

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ümit ZAİM 13982694 TRY 51,79
Zerrin ZAİM 4425667 TRY 16,39
Halka Açık ve Diğer 8591639 TRY 31,82




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862376


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:531.183
Değişim :  -1,08% |  -12,95
Açılış :  1.197  
Önceki Kapanış :  1.196  
En Yüksek
1.198 En Düşük
1.175
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 789,00 1.175.610 % 10,00  
DOKTA 28,16 30.689.329 % 10,00  
KONYA 500,60 88.991.923 % 10,00  
KRGYO 5,50 17.359.374 % 10,00  
KENT 2.675,50 42.638.518 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8993 8,9440 % 0,88  
Frank 7,5150 7,5603 % 1,05  
Riyal 1,8414 1,8506 % 0,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 430 430 1,17  
Cumhuriyet 2.818 2.852 25,50  
Tam 2.902 2.933 26,30  
Yarım 1.409 1.432 12,80  
Çeyrek 707 717 6,40  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru