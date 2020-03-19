***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Paylarının Geri Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını ve değerini yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyleYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 5.000.000Ek Açıklamalar1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3.1.2014 tarihli (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ") Madde 5'in 4 ve 5. fıkrası uyarınca, Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını ve değerini yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle ilgili tebliğde tanımlanan yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla 21.07.2016 tarihli SPK Basın Duyurusu ve Ek Açıklaması da dikkate alınarak, toplam azami 5.000.000,00 TL kaynak ayrılarak, alınacak azami hisse senedi sayısı 1.000.000 adet hisseyi geçmeyecek şekilde, Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere Şirketimiz tarafından BİST'de hisse geri alımı yapılabilmesinin onaylanmasına,2. Yukarıdaki madde kapsamında geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetindeki Tebliğ kapsamında gerekli tüm bilgilerin Şirketimizin yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,3. Şirketimiz tarafından yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla başlanılacak geri alım sürecinin Özel Durum Açıklaması olarak duyurulmasına ve Tebliğ uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830839BIST