DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|3,89
|12.071.141
|% 14,41
|RTALB
|2,59
|61.162.680
|% 12,61
|SELEC
|8,29
|205.406.521
|% 12,33
|ECILC
|4,48
|414.500.445
|% 12,28
|LKMNH
|7,90
|162.280.950
|% 12,06
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8937
|7,9333
|% -0,57
|Frank
|6,6110
|6,6508
|% 0,25
|Riyal
|1,6687
|1,6771
|% 1,14
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|319
|319
|-8,06
|Cumhuriyet
|2.123
|2.155
|-68,00
|Tam
|2.111
|2.165
|-68,76
|Yarım
|1.020
|1.047
|-33,26
|Çeyrek
|512
|524
|-16,63
|Gümüş.Ons
|15,90
|15,93
|-0,84
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|-0,14
Seans Raporu
- 17:36ETYAT Yüzde -14.74 oranında düşüşle 0.81 lira fiyatla işlem gören hissede 952, 690 adet işlem
- 17:35XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8741, 31 kaybederek (% -7.16 ) 113, 289
- 17:35XU100 Endeks 93, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 37 altında . İşlem hacmi 7, 538.00 milyon TL de
- 17:34VKFYO Yüzde -13.61 oranında düşüşle 1.46 lira fiyatla işlem gören hissede 750, 868 adet işlem
- 17:33NTHOL Yüzde -12.20 oranında düşüşle 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 609, 528 adet işlem