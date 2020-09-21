***DGKLB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2020 09:55
***DGKLB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGKLB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875843
BIST
14:191.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,11
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
14:197,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,6340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6113
En Düşük
7,5393
14:198,9743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
14:19472,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,60
|Açılış
|: 472,33
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler14:17
|EGPRO
|21,34
|7.147.591
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.461.075
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|7.154.017
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|729.419
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.548.931
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.931.911
|% -7,87
|
|DMSAS
|6,81
|115.916.083
|% -6,84
|
|NUGYO
|7,14
|12.308.903
|% -6,67
|
|SISE
|6,50
|779.472.103
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,30
|741.160.605
|% 1,85
|
|RTALB
|53,10
|353.713.658
|% 4,53
|
|GARAN
|6,59
|291.943.004
|% -1,05
|
|PETKM
|4,36
|272.371.428
|% -0,91
|
|KRDMD
|3,30
|741.160.605
|% 1,85
|
|SISE
|6,50
|779.472.103
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,75
|147.562.818
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,33
|177.244.029
|% 0,43
|
|IHLAS
|1,07
|66.715.589
|% 1,90
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6056
|7,6084
|% 0,70
|
|Euro
|8,9673
|8,9743
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7551
|9,8040
|% 0,26
|
|Frank
|8,2966
|8,3466
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0217
|2,0319
|% 0,67
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,00
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.123
|3.201
|-15,68
|
|Yarım
|1.510
|1.548
|-7,58
|
|Çeyrek
|757
|774
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,40
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-0,87
|
Seans Raporu
14:17
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-
14:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 26 kaybederek (% -0.67 ) 1, 232
-
14:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, KRDMD, GUSGR
-
14:31XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 7, 435.00 milyon TL de
-
14:31KAPLM
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 596, 030 adet işlem
-
14:30KAPLM
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 12.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 560, 511 adet işlem