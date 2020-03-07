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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.03.2020 22:27
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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                   Yönetim Kurulumuz, 06 03 2020 tarihinde aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
 
· Şirket'in 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.650.000 -TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 21.300.000.-TL'sına
çıkartılmasına,
 
· Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,
 
· Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli pay fiyatının 0,74  alınarak belirlenmesine,
 
· Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de toptan pazarda 0,74 bedelin altında olmamak kaydıyla halka arz edilmesine, arz edilmesi sonrası,  satılmayan paylarının tamamının alımının 0,74 den aşağı olmamak şartıyla ANAKARA TURİZM İNŞAAT  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET'i, CİHAN TELLİ ve MEHMET BEDİR taahhüt edenler tarafından kullanılmasına
 
· Sermaye artırımı nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi
pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
· Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII – 128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
 
· Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına Oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Yatırımcılarımızın bilgisine





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825227


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BRKSN 3,54 6.477.065 % 14,94  
OYAYO 7,77 5.900.017 % 14,94  
EMKEL 1,95 3.471.423 % 14,71  
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Tam 2.171 2.225 27,52  
Yarım 1.049 1.076 13,31  
Çeyrek 526 538 6,66  
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