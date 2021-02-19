***DIRIT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
19.02.2021 16:01
rkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 683.890 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TREDRTK00014) Şirketin talebi üzerine 19.02.2021 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911043
BIST
16:411.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 18,45
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:416,9594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:418,4459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0128
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:41395,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,12
|Açılış
|: 395,71
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:41
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|75.906.286
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|312.588.721
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.574.955
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|54,05
|1.945.336.571
|% 8,53
|
|GUBRF
|83,15
|1.892.974.838
|% 8,69
|
|KOZAL
|147,80
|1.585.099.063
|% -2,83
|
|KARSN
|5,25
|1.201.935.432
|% 2,74
|
|GARAN
|9,35
|1.190.109.121
|% 0,21
|
|KARSN
|5,25
|1.201.935.432
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,44
|484.108.862
|% -0,81
|
|PETKM
|5,22
|1.029.347.943
|% 2,15
|
|VAKBN
|4,49
|793.950.374
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,50
|264.661.297
|% 0,67
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9564
|6,9594
|% -0,07
|
|Euro
|8,4408
|8,4459
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7181
|9,7669
|% 0,03
|
|Frank
|7,7339
|7,7805
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8475
|1,8568
|% -0,31
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-4,51
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|2.640
|2.680
|-12,00
|
|Tam
|2.626
|2.692
|-11,29
|
|Yarım
|1.269
|1.302
|-5,47
|
|Çeyrek
|637
|651
|-2,73
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,03
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-1,02
|
Seans Raporu
16:41
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16:55ORGE
Yüzde 5.73 oranında artışla 11.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 406, 043 adet işlem
-
16:54LOGO
Yüzde 4.16 oranında artışla 147.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 304, 475 adet işlem
-
16:53NTHOL
Yüzde 6.53 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 425, 133 adet işlem
-
16:52PEGYO
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 634, 657 adet işlem
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16:51AGHOL
Yüzde 9.24 oranında artışla 33.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 078, 154 adet işlem