***DIRIT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









rkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 683.890 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TREDRTK00014) Şirketin talebi üzerine 19.02.2021 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911043BIST