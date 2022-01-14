***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2022 10:00
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993818
BIST
11:392.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,99
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
11:3913,5641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0179
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
11:3915,5533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0283
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
11:39795,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,22
|Açılış
|: 795,74
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler11:39
|PKENT
|350,60
|28.028.117
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,44
|96.500.289
|% 8,75
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|ERCB
|54,80
|10.339.914
|% -6,48
|
|DOBUR
|106,60
|5.615.188
|% -5,66
|
|THYAO
|28,62
|2.088.021.506
|% -0,56
|
|KRDMD
|13,25
|1.273.777.193
|% -0,75
|
|SISE
|15,19
|563.507.304
|% 0,93
|
|EREGL
|31,40
|561.518.206
|% -0,70
|
|KOZAL
|131,20
|508.617.672
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,42
|365.501.436
|% 2,11
|
|YKBNK
|3,76
|386.602.644
|% -1,31
|
|KRDMD
|13,25
|1.273.777.193
|% -0,75
|
|THYAO
|28,62
|2.088.021.506
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,07
|45.433.015
|% 0,94
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5449
|13,5641
|% -0,13
|
|Euro
|15,5292
|15,5533
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,5507
|18,6437
|% 0,00
|
|Frank
|14,8178
|14,9071
|% -0,15
|
|Riyal
|3,5986
|3,6167
|% -0,25
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|4,54
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,01
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|0,60
|