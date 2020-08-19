***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 10:06
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869879
BIST
10:021.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,88
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.101
En Düşük
1.099
10:027,3495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0236
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3831
En Düşük
7,3428
10:028,7713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0337
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8260
En Düşük
8,7628
10:02469,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -5,15
|Açılış
|: 469,72
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
469,61
BIST En Aktif Hisseler10:02
|ARTI
|2,97
|420.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|17.171
|% 10,00
|
|ARMDA
|31,94
|2.750.594
|% 9,99
|
|FADE
|6,18
|15.863.084
|% 9,96
|
|TKURU
|89,00
|267.534
|% 9,94
|
|KENT
|2.040,10
|3.870.070
|% -10,00
|
|DARDL
|11,35
|66.261
|% -9,92
|
|BMELK
|6,58
|6.554
|% -9,62
|
|FRIGO
|30,52
|204.637
|% -9,60
|
|RALYH
|12,35
|2.115.461
|% -5,36
|
|ASELS
|17,89
|61.637.292
|% 1,07
|
|BIMAS
|68,65
|53.553.574
|% 2,92
|
|GUSGR
|6,17
|51.430.498
|% 0,65
|
|RTALB
|60,85
|49.893.417
|% 6,38
|
|GARAN
|7,16
|42.165.501
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,93
|38.341.160
|% -0,52
|
|GUSGR
|6,17
|51.430.498
|% 0,65
|
|MAKTK
|2,70
|20.130.343
|% 6,72
|
|GARAN
|7,16
|42.165.501
|% 0,42
|
|KRDMD
|2,89
|12.355.474
|% 0,70
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3445
|7,3495
|% -0,32
|
|Euro
|8,7636
|8,7713
|% -0,38
|
|Sterlin
|9,7105
|9,7592
|% -0,18
|
|Frank
|8,1056
|8,1544
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9549
|1,9647
|% -0,22
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-14,22
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|-0,34
|
Seans Raporu
10:02
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10:12
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