***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 16:27
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029263
BIST
16:402.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -45,39
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:4015,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0689
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:4016,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1371
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:40911,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,29
|Açılış
|: 911,70
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:40
|BOSSA
|59,40
|70.356.735
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.305.074
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.956.445
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.544.570
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|60.940.111
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.865.582
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.720.007
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.404.526
|% -9,98
|
|THYAO
|41,80
|2.692.217.313
|% -0,95
|
|SISE
|19,90
|2.504.346.807
|% -0,70
|
|KRDMD
|16,35
|1.984.244.914
|% -1,33
|
|ASELS
|23,92
|1.659.151.972
|% -1,08
|
|SAHOL
|20,00
|1.344.055.950
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,70
|631.803.752
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,66
|909.903.061
|% -3,92
|
|SISE
|19,90
|2.504.346.807
|% -0,70
|
|KARSN
|5,16
|651.500.139
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,64
|457.822.287
|% -5,21
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3056
|15,3152
|% 0,45
|
|Euro
|16,1990
|16,2196
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,8558
|18,9503
|% 0,59
|
|Frank
|15,3893
|15,4820
|% 0,76
|
|Riyal
|4,0690
|4,0894
|% 0,27
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|9,73
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,73
|
|Cumhuriyet
|6.158
|6.251
|4,00
|
|Tam
|6.133
|6.291
|6,30
|
|Yarım
|2.964
|3.043
|3,04
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,77
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,27
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,70
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55BRLSM
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 902, 540 adet işlem
-
16:53HUNER
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 207, 417 adet işlem
-
16:52ARDYZ
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 765, 033 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 71 kaybederek (% -1.72 ) 2, 722
-
16:51XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 85 altında . İşlem hacmi 31, 327.00 milyon TL de