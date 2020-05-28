***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.05.2020 17:31
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket
Esas Sözleşmesinin, Kayıtlı Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6
. maddesinin değişikliği ile ilgili alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden gerekli iznin alınması için
S
ermaye Piyasası Kurulu'na
27
.05.2020 tarihinde
müracaatımız yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847338
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 406,26
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0484
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0836
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5481
En Düşük
7,4416
18:00377,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,34
|Açılış
|: 377,70
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3701
|8,4121
|% 1,09
|
|Frank
|7,0356
|7,0779
|% 0,96
|
|Riyal
|1,8098
|1,8189
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|13,64
|
|Altın Gr.
|377
|378
|5,21
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.480
|33,10
|
|Tam
|2.519
|2.556
|45,50
|
|Yarım
|1.229
|1.244
|16,70
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,43
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,06
|
|B. Petrol
|35,23
|35,23
|0,63
|