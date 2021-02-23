***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
23.02.2021 16:58
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020
Açıklamalar
Şirketimizin güncel ana sözleşmesi ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 23/02/2021 23/02/2021 10273
3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19 08/04/2014 14/04/2014 8549
6 28/04/2020 30/04/2020 10069
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911865
BIST
17:471.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -32,51
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
17:477,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0689
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1156
En Düşük
7,0039
17:478,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0810
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6426
En Düşük
8,5250
17:47410,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,96
|Açılış
|: 410,19
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,92
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler17:47
|PGSUS
|84,15
|943.063.848
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,71
|61.973.221
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.584.469
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|55.212.249
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|INVEO
|153,00
|73.479.325
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|88.517.145
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.714.505
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|THYAO
|13,30
|3.078.683.241
|% 5,22
|
|KOZAL
|133,90
|1.594.256.325
|% -3,32
|
|TUPRS
|102,80
|1.148.818.095
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,35
|1.007.455.700
|% -3,29
|
|PGSUS
|84,15
|943.063.848
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,35
|1.007.455.700
|% -3,29
|
|TSKB
|1,81
|612.425.144
|% 1,69
|
|VAKBN
|4,39
|858.417.231
|% -3,94
|
|ODAS
|3,99
|735.057.730
|% -3,16
|
|YKBNK
|2,73
|465.945.686
|% -1,09
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0846
|7,0899
|% 0,98
|
|Euro
|8,6040
|8,6138
|% 0,95
|
|Sterlin
|9,9372
|9,9870
|% 1,01
|
|Frank
|7,8368
|7,8840
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8841
|1,8936
|% 0,99
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-10,76
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,72
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|-0,38
|