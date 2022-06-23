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***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2022 16:27
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk lirası) kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL (elli milyon Türk lirası) çıkarılmış sermayesinin 140.000.000 TL (yüzkırk milyon Türk lirası) arttırılarak 190.000.000 TL (yüzdoksan milyon Türk lirası) 'ye çıkarılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadili edilmesine ilişkin 08.06.2022 tarih ve 2022-12 sayılı yönetim kurulu kararı 23.06.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgilii sayfası ekte sunulmuştur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038911


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