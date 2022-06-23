***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 16:27
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk lirası) kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL (elli milyon Türk lirası) çıkarılmış sermayesinin 140.000.000 TL (yüzkırk milyon Türk lirası) arttırılarak 190.000.000 TL (yüzdoksan milyon Türk lirası) 'ye çıkarılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadili edilmesine ilişkin 08.06.2022 tarih ve 2022-12 sayılı yönetim kurulu kararı 23.06.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgilii sayfası ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038911
BIST
17:402.547
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -27,58
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
17:4017,3797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0399
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3799
En Düşük
17,3014
17:4018,3248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:401.029,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,39
|Açılış
|: 1.029,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:40
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.659.995
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.426.853
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,36
|82.207.168
|% 9,93
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,00
|2.923.709.028
|% -2,02
|
|EREGL
|27,68
|1.478.889.276
|% -1,84
|
|SISE
|21,62
|1.476.610.087
|% -2,61
|
|SASA
|44,98
|1.188.287.861
|% -0,27
|
|AKBNK
|8,80
|1.184.826.422
|% -3,19
|
|ODAS
|3,25
|1.154.050.173
|% 3,17
|
|YKBNK
|4,78
|1.018.489.558
|% -2,85
|
|TSKB
|2,17
|352.093.994
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,60
|359.409.312
|% -1,52
|
|AKBNK
|8,80
|1.184.826.422
|% -3,19
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3671
|17,3797
|% 0,23
|
|Euro
|18,3091
|18,3248
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,2176
|21,3240
|% 0,19
|
|Frank
|18,0485
|18,1572
|% 0,55
|
|Riyal
|4,6143
|4,6374
|% 0,26
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,25
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|4,71
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.819
|6.924
|6,00
|
|Yarım
|3.348
|3.387
|3,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,42
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,09
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 01 kaybederek (% -1.67 ) 2, 774
-
17:52XU100
Endeks 2, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 28, 810.00 milyon TL de
-
17:47XU100
Endeks 2, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 28, 515.00 milyon TL de
-
17:44PEGYO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 009, 692 adet işlem
-
17:43AKMGY
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 48.44 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 510 adet işlem