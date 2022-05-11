***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 10:28
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DURDO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029098
BIST
10:292.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,31
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.488
10:2915,3138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0675
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:2916,2058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1233
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:29909,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,96
|Açılış
|: 909,37
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:29
|ULUUN
|10,38
|22.854.881
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.597.173
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|21.147.735
|% 9,74
|
|ESCOM
|10,55
|10.359.278
|% 7,11
|
|KLMSN
|11,16
|11.631.503
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|788.056
|% -9,99
|
|MERCN
|14,17
|12.894.679
|% -9,97
|
|ARSAN
|4,34
|26.691.990
|% -9,58
|
|SKTAS
|4,13
|8.139.227
|% -9,03
|
|THYAO
|42,64
|677.976.049
|% 1,04
|
|KRDMD
|16,55
|493.167.603
|% -0,12
|
|KOZAL
|187,20
|382.513.729
|% 1,08
|
|SISE
|20,06
|367.900.960
|% 0,10
|
|SAHOL
|20,90
|327.951.656
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,75
|158.101.986
|% -0,72
|
|DOHOL
|3,77
|167.989.561
|% -1,82
|
|KRDMD
|16,55
|493.167.603
|% -0,12
|
|VAKBN
|4,47
|105.411.023
|% -2,61
|
|ODAS
|2,53
|55.010.133
|% 2,85
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2998
|15,3138
|% 0,44
|
|Euro
|16,1896
|16,2058
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,8053
|18,8996
|% 0,32
|
|Frank
|15,3511
|15,4435
|% 0,51
|
|Riyal
|4,0681
|4,0885
|% 0,25
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|9,45
|
|Altın Gr.
|909
|909
|6,22
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,20
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,26
|