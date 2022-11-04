***DZYMK* *ALFAS* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
04.11.2022 18:01
***DZYMK******ALFAS******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ALFAS]
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Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. -SPK Onaylı izahname ek 5.2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076871
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,6146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
18:0518,4751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2974
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5179
En Düşük
18,1324
18:051.000,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 25,20
|Açılış
|: 1.000,61
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.002,88
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|25,74
|252.086.741
|% 10,00
|
|AVOD
|3,41
|279.730.227
|% 10,00
|
|ISDMR
|27,96
|350.831.589
|% 9,99
|
|MIATK
|83,15
|60.239.317
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|402.441.114
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.235.244
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.129.490
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|172.981.726
|% -9,43
|
|COSMO
|82,00
|3.384.304
|% -6,82
|
|THYAO
|104,10
|11.341.146.247
|% 2,26
|
|EREGL
|33,30
|6.407.215.461
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,01
|5.637.357.508
|% 7,43
|
|TUPRS
|428,20
|4.192.723.204
|% 5,08
|
|ASELS
|35,18
|3.859.650.797
|% 1,97
|
|KRDMD
|13,01
|5.637.357.508
|% 7,43
|
|EKGYO
|4,61
|1.934.875.743
|% 1,77
|
|ISCTR
|8,98
|2.854.215.978
|% 3,22
|
|YKBNK
|9,27
|2.624.391.722
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.947.070.658
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6098
|18,6156
|% 0,00
|
|Euro
|18,4625
|18,4748
|% 1,63
|
|Sterlin
|20,9777
|21,0829
|% 1,31
|
|Frank
|18,6241
|18,7363
|% 1,82
|
|Riyal
|4,9376
|4,9624
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|43,23
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|25,66
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.691
|6.770
|136,00
|
|Yarım
|3.260
|3.312
|68,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,59
|1,11
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,33
|0,67
|
|B. Petrol
|97,94
|97,94
|3,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
-
17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem