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***DZYMK* *ALFAS* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2022 19:37
***DZYMK* *ALFAS* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DZYMK******ALFAS******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ALFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/11/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz izahnamesinin 27.4 maddesinde detayları açıklanan Günlük Alım Emri Taahhüdü uyarınca hazırlanan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083249


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATEKS 86,35 25.968.490 % 10,00  
KONYA 3.272,50 367.827.495 % 10,00  
MEGAP 7,81 79.046.993 % 10,00  
MEGAP 7,81 79.046.993 % 10,00  
BFREN 4.180,10 63.407.339 % 10,00  
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Dolar 18,6164 18,6225 % -0,08  
Euro 19,2120 19,2294 % -0,09  
Sterlin 22,1423 22,2534 % -0,25  
Frank 19,5107 19,6282 % 0,27  
Riyal 4,9387 4,9635 % -0,09  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.754 5,15  
Altın Gr. 1.049 1.049 1,60  
Cumhuriyet 7.007 7.113 14,00  
Tam 7.011 7.084 17,00  
Yarım 3.400 3.463 8,00  
Çeyrek 1.705 1.731 4,00  
Gümüş.Ons 21,70 21,72 0,47  
Gümüş Gr. 12,98 12,99 0,25  
B. Petrol 86,66 86,66 2,41  
Seans Raporu 17:59
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