***DZYMK* *AZTEK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
15.08.2022 09:04
***DZYMK******AZTEK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş paylarının halka arzında payların en az %5'ini satın alan yatırımcı yoktur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
0 0 % 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055303
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
0
En Düşük
0
17:5917,9638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0317
|Açılış
|: 17,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9930
|
17,9677
En Düşük
17,8981
17:5918,4013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4337
En Düşük
18,3679
17:591.035,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,29
|Açılış
|: 1.035,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.033,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AFYON
|4,34
|90.257.426
|% 0,00
|
|AKMGY
|48,48
|1.700.597
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,89
|262.905.903
|% 0,00
|
|AKSA
|58,65
|439.101.989
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,26
|43.067.958
|% 0,00
|
|AFYON
|4,34
|90.257.426
|% 0,00
|
|AKMGY
|48,48
|1.700.597
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,89
|262.905.903
|% 0,00
|
|AKSA
|58,65
|439.101.989
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,26
|43.067.958
|% 0,00
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% 0,00
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% 0,00
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9611
|17,9639
|% 0,18
|
|Euro
|18,3878
|18,4012
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,6848
|21,7935
|% -0,04
|
|Frank
|18,9776
|19,0919
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7708
|4,7947
|% 0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-10,29
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.937
|6.995
|3,00
|
|Yarım
|3.380
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|-0,13
|
|B. Petrol
|97,27
|97,27
|-0,88
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem