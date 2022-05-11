***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 16:21
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029249
BIST
16:172.435
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -54,82
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.435
16:1715,3327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0864
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:1716,2518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1693
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:17909,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,12
|Açılış
|: 909,54
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ULUUN
|10,38
|72.772.788
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.762.345
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|32.948.454
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|ARSAN
|4,32
|60.923.530
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.849.757
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.715.521
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.199.265
|% -9,98
|
|THYAO
|41,82
|2.369.878.991
|% -0,90
|
|SISE
|19,86
|2.250.916.735
|% -0,90
|
|KRDMD
|16,37
|1.783.691.066
|% -1,21
|
|ASELS
|23,90
|1.557.180.963
|% -1,16
|
|SAHOL
|20,10
|1.240.709.662
|% -1,95
|
|EKGYO
|2,71
|577.066.803
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,65
|812.290.468
|% -4,12
|
|VAKBN
|4,42
|520.915.472
|% -3,70
|
|KARSN
|5,18
|591.910.372
|% 1,17
|
|SISE
|19,86
|2.250.916.735
|% -0,90
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3217
|15,3327
|% 0,57
|
|Euro
|16,2268
|16,2518
|% 1,05
|
|Sterlin
|18,8469
|18,9414
|% 0,54
|
|Frank
|15,3723
|15,4649
|% 0,65
|
|Riyal
|4,0737
|4,0941
|% 0,39
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|10,27
|
|Altın Gr.
|909
|909
|6,94
|
|Cumhuriyet
|6.140
|6.232
|-15,00
|
|Tam
|6.125
|6.281
|-4,18
|
|Yarım
|2.960
|3.038
|-2,03
|
|Çeyrek
|1.485
|1.519
|-1,01
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,76
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,58
|
Seans Raporu
16:17
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