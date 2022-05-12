***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 16:38
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029810
BIST
16:372.372
En Yüksek
|Değişim
|: -3,33%
|| -81,77
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
16:3715,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0984
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:3716,1173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0167
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:37914,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,54
|Açılış
|: 914,17
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:37
|IHAAS
|23,98
|6.094.622
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.911.618
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.225.845
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.422.898
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|813.529
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.745.487
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.208.080
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,32
|3.934.531.520
|% -2,09
|
|SISE
|19,47
|2.929.329.783
|% -2,45
|
|KRDMD
|15,68
|2.240.958.043
|% -5,94
|
|SAHOL
|19,05
|1.881.091.901
|% -5,51
|
|EREGL
|32,38
|1.698.936.719
|% -5,16
|
|EKGYO
|2,65
|983.319.916
|% -3,64
|
|YKBNK
|4,59
|1.152.324.815
|% -2,34
|
|DOHOL
|3,60
|638.091.807
|% -1,37
|
|SISE
|19,47
|2.929.329.783
|% -2,45
|
|KRDMD
|15,68
|2.240.958.043
|% -5,94
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3912
|15,4003
|% 0,64
|
|Euro
|16,0673
|16,1173
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7487
|18,8427
|% 0,32
|
|Frank
|15,3495
|15,4420
|% 0,10
|
|Riyal
|4,0920
|4,1125
|% 0,60
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-5,82
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,77
|
|Cumhuriyet
|6.127
|6.220
|-43,00
|
|Tam
|6.106
|6.264
|-28,52
|
|Yarım
|2.951
|3.030
|-13,80
|
|Çeyrek
|1.480
|1.515
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,13
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,27
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -92, 39 kaybederek (% -3.38 ) 2, 643
-
16:52XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 25 altında . İşlem hacmi 34, 463.00 milyon TL de
-
16:52KLMSN
Yüzde -7.97 oranında düşüşle 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 355, 496 adet işlem
-
16:51ESEN
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 896, 132 adet işlem
-
16:49ARSAN
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 302, 141 adet işlem