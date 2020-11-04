***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.11.2020 15:04
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 04.11.2020 tarih ve BİAŞ-2-4479 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886110
BIST
15:501.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 17,21
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
15:508,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0300
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
15:509,9086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0672
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
15:50517,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,45
|Açılış
|: 517,39
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:50
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|29.733.327
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.911.042
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|BRKO
|1,44
|2.205.023
|% -9,43
|
|GARAN
|6,97
|2.412.278.290
|% 0,29
|
|THYAO
|9,79
|1.138.389.749
|% 2,84
|
|KRDMD
|3,39
|1.059.355.537
|% 3,67
|
|SISE
|6,47
|864.433.462
|% 1,09
|
|TSKB
|2,14
|827.743.711
|% -6,96
|
|TSKB
|2,14
|827.743.711
|% -6,96
|
|GARAN
|6,97
|2.412.278.290
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,39
|1.059.355.537
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,32
|599.796.366
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,72
|331.116.988
|% 0,58
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4402
|8,4412
|% 0,36
|
|Euro
|9,8967
|9,9086
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,9570
|11,0120
|% 0,41
|
|Frank
|9,2150
|9,2705
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2417
|2,2530
|% 0,34
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|0,91
|
|Altın Gr.
|517
|517
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.434
|3.486
|-41,00
|
|Tam
|3.413
|3.502
|-36,09
|
|Yarım
|1.650
|1.694
|-17,46
|
|Çeyrek
|828
|847
|-8,73
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,76
|40,76
|1,05
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:02OTKAR
Yüzde 9.95 oranında artışla 198.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 442, 423 adet işlem
-
16:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, YKBNK, AKBNK
-
16:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, GUBRF, KRDMD
-
16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 24 artarak (% 1.18 ) 1, 050
-
16:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESEN, AVHOL, MEGAP, INTEM, PKENT, DOAS, EGEEN, EUYO, ETYAT, MEGAP