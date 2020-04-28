***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.04.2020 11:59
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul tescili hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 28.02.2020
Genel Kurul Tarihi 01.04.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No:4 Menemen/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi, tutanakların imzası için yetki verilmesi
2 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin, karın dağıtılması konusunda almış olduğu teklif kararının görüşülmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
9 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
10 - Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11 - -Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Dilek ve temenniler,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Çagrısı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2019 faaliyet dönemine ilişkin şirketimiz olağan genel kurulu 01/04/2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazirun cetveli ekte paylaşılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.04.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplanti Tutanagi 01.04.2020.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_1162951585726033356.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Genel Kurulu şirket merkezimizde 01/04/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul tutanağı ve Hazirun cetveli ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840679
BIST