***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.03.2021 10:27
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Köy 3. Etap
Rapor Tarihi
25.03.2021
Açıklamalar
İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi (KÖY 3. ETAP) projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922058
BIST
11:241.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
11:248,3205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2962
11:249,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0520
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7349
11:24452,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,69
|Açılış
|: 452,02
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ALCAR
|412,60
|29.233.047
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|10.279.977
|% 9,99
|
|BURVA
|31,04
|1.638.717
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|9.269.530
|% 9,97
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|DIRIT
|5,50
|66.050
|% -5,17
|
|GARAN
|6,78
|695.552.499
|% 0,00
|
|SASA
|46,00
|330.618.349
|% 3,46
|
|KOZAL
|118,40
|321.421.200
|% 2,78
|
|FROTO
|194,40
|228.872.218
|% -1,67
|
|KRDMD
|7,07
|228.150.993
|% -0,14
|
|SKBNK
|1,21
|126.414.009
|% 0,83
|
|GARAN
|6,78
|695.552.499
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|87.576.417
|% -0,52
|
|KRDMD
|7,07
|228.150.993
|% -0,14
|
|TSKB
|1,36
|42.959.964
|% 0,74
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3175
|8,3205
|% -0,03
|
|Euro
|9,7974
|9,8263
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,4459
|11,5033
|% 0,28
|
|Frank
|8,8245
|8,8776
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2178
|2,2290
|% 0,14
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-0,75
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,10
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|0,24
|