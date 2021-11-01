***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
01.11.2021 10:11
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Başkent Emlak Konutları
Rapor Tarihi
25.10.2021
Açıklamalar
"Ankara Başkent Emlak Konutları 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" ile ilgili "Başkent Emlak Konutları" projesi için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973338
BIST
10:371.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.526
En Düşük
1.516
10:379,5560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0336
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5154
10:3711,0492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0647
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0130
10:37547,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,19
|Açılış
|: 547,83
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler10:37
|RALYH
|7,15
|27.776.217
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,20
|4.028.477
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|118.650.512
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|95.951.299
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|9.377.486
|% 9,95
|
|EGSER
|14,49
|11.804.553
|% -8,58
|
|ETILR
|4,70
|25.864
|% -5,81
|
|AKFGY
|6,43
|9.792.363
|% -4,88
|
|PENTA
|216,70
|17.471.016
|% -4,28
|
|BIOEN
|25,22
|32.277.931
|% -4,25
|
|GARAN
|9,89
|426.167.699
|% 0,41
|
|SISE
|8,40
|217.176.417
|% -3,00
|
|GUBRF
|71,45
|202.034.040
|% 3,93
|
|SASA
|30,28
|186.366.975
|% -2,45
|
|THYAO
|15,13
|183.714.956
|% 1,07
|
|GARAN
|9,89
|426.167.699
|% 0,41
|
|YKBNK
|2,76
|108.788.770
|% 1,10
|
|GSRAY
|3,97
|118.650.512
|% 9,97
|
|TSKB
|1,29
|36.301.075
|% 0,00
|
|SISE
|8,40
|217.176.417
|% -3,00
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5522
|9,5560
|% -0,35
|
|Euro
|11,0362
|11,0492
|% -0,58
|
|Sterlin
|12,9992
|13,0644
|% -0,61
|
|Frank
|10,3744
|10,4369
|% -0,51
|
|Riyal
|2,5391
|2,5518
|% -0,38
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|1,94
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,48
|83,48
|-0,24
|