***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.12.2021 11:39
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir Konak
Rapor Tarihi
02.12.2021
Açıklamalar
"İzmir İli Konak İlçesi 4 adet parsel" için hazırlatılan 2021 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981890
BIST
12:291.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 16,39
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:2913,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1564
|Açılış
|: 13,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6570
En Düşük
13,4450
12:2915,4187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2016
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
12:29784,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 10,54
|Açılış
|: 784,91
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:28
|BAGFS
|13,97
|11.196.351
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.725.459
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|587.976
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.759.761
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|19.406.050
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.436.228
|% -9,93
|
|SISE
|14,58
|2.223.723.024
|% -0,61
|
|THYAO
|20,08
|1.948.531.999
|% 4,58
|
|GARAN
|11,96
|1.725.374.154
|% 1,10
|
|ASELS
|23,82
|1.539.173.143
|% 3,21
|
|KRDMD
|9,68
|1.047.805.973
|% -0,21
|
|YKBNK
|3,62
|907.346.982
|% 1,40
|
|TSKB
|1,65
|366.542.984
|% 1,85
|
|SISE
|14,58
|2.223.723.024
|% -0,61
|
|GARAN
|11,96
|1.725.374.154
|% 1,10
|
|SKBNK
|1,23
|154.892.483
|% 0,82
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6436
|13,6453
|% 1,15
|
|Euro
|15,4018
|15,4190
|% 1,33
|
|Sterlin
|18,0089
|18,0992
|% 1,11
|
|Frank
|14,7017
|14,7903
|% 1,19
|
|Riyal
|3,6259
|3,6440
|% 1,15
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|3,85
|
|Altın Gr.
|784
|785
|10,24
|
|Cumhuriyet
|5.188
|5.267
|16,00
|
|Tam
|5.164
|5.295
|11,26
|
|Yarım
|2.496
|2.561
|5,45
|
|Çeyrek
|1.252
|1.281
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-0,24
|