***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.268.049 13.084.984 -1.466 13.083.518Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler58.532 1.209.517 -1.268.049 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)778.369 778.369 -19 778.350Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-118.826 -118.826 -118.826Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.385 6.362.400 778.369 13.744.527 -1.485 13.743.042Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.385 6.362.400 778.369 13.744.527 -1.485 13.743.042Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler26.231 752.138 -778.369 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)836.258 836.258 305 836.563Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-73.846 -73.846 -73.846Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-11.751 -11.751 -11.751Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747.616 0 0 0 7.040.692 836.258 0 14.495.188 -1.180 14.494.008Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI985.402 -778.966Dönem Karı (Zararı)836.563 778.350Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-76.983 409.161Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20-22 30.226 30.852Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-51.876 137.706Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -51.876 109.533Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 0 28.173Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.550 -8.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 8.755 10.259Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 16.916 -21.293Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -1.121 2.440Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-78.408 249.493Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22-23-24 -560.101 -480.201Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 481.693 729.694Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler949 6.770Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -2.424 -7.066İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler257.128 -1.981.187Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.288 -2.339.288İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)427.282 -467.320İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-455.570 -1.871.968Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler199.747 -143.161Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.421.862 1.413.256Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler724.002 -504.180İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)43.890 1.464İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)680.112 -505.644Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.551.945 -476.451İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-768.416 68.637Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.016.708 -793.676Alınan Faiz146.365 146.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -2.988 -75Vergi İadeleri (Ödemeleri)-174.683 -132.147YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-290.012 -78.084Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -47.477İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -6.381Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri48.075 12.013Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-338.021 -10.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-12-13 -13.653 -41.003Alınan Faiz23 599 174Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12.988 14.590FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.793 794.862İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları18 -11.751 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.011.401 5.272.675Kredilerden Nakit Girişleri6 2.406.401 2.944.675İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 1.605.000 2.328.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.662.607 -3.864.749Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.456.279 -2.022.009İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -2.206.328 -1.842.740Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.137 -1.153Ödenen Temettüler18 -73.846 -118.826Ödenen Faiz6 -398.062 -592.597Alınan Faiz183.550 109.661Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-53.341 -10.149YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)689.597 -62.188NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)689.597 -62.188DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 432.038 494.226DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.121.635 432.038Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.005.246 546.968Finansal Yatırımlar5 306.015 22.370Ticari Alacaklar7 2.524.625 2.916.749İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 52.659 479.941İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.471.966 2.436.808Diğer Alacaklar8 925.593 1.139.809İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 465 762İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar925.128 1.139.047Stoklar9 16.262.148 13.782.778Peşin Ödenmiş Giderler17 1.625.385 1.750.228Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 2.993Diğer Dönen Varlıklar16 315.871 230.934ARA TOPLAM23.964.883 20.392.829TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.964.883 20.392.829DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar836 836Ticari Alacaklar7 3.736.340 3.067.809İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.736.340 3.067.809Diğer Alacaklar8 54.508 42.035İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 32.774 24.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.734 17.419Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 6.387 7.331Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 735.290 480.145Maddi Duran Varlıklar12 115.677 105.913Kullanım Hakkı Varlıkları11 75 539Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 4.586 4.393Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.813 7.454Diğer Duran Varlıklar16 23.895 75.958TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.679.407 3.792.413TOPLAM VARLIKLAR28.644.290 24.185.242KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 599.031 1.864.938Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.602.587 1.313.683İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.399 2.988Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 3.399 2.988İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.599.188 1.310.695Banka Kredileri6 1.599.188 1.310.695Ticari Borçlar7 2.494.109 505.768İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 1.286.481 25.803İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.207.628 479.965Diğer Borçlar8 590.262 571.706İlişkili Taraflara Diğer Borçlar403 397İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar589.859 571.309Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 5.604.105 4.344.566İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27 0 64.732İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.604.105 4.279.834Kısa Vadeli Karşılıklar142.114 121.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 14.957 11.148Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 127.157 110.241ARA TOPLAM11.032.208 8.722.050TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.032.208 8.722.050UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.983.427 1.590.567İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.333 3.003Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 2.333 3.003İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.981.094 1.587.564Banka Kredileri6 2.981.094 1.587.564Ticari Borçlar28 102Diğer Borçlar59.985 48.887Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.738 4.591Uzun Vadeli Karşılıklar15.804 13.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 15.804 13.846Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 54.092 62.157TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.118.074 1.720.150TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.150.282 10.442.200ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.495.188 13.744.527Ödenmiş Sermaye18 3.800.000 3.800.000Geri Alınmış Paylar (-)-296.231 -284.480Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.366.895 2.366.895Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42 -42Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42 -42Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler747.616 721.385Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.040.692 6.362.400Net Dönem Karı veya Zararı836.258 778.369Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.180 -1.485TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.494.008 13.743.042TOPLAM KAYNAKLAR28.644.290 24.185.242Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 4.730.462 5.667.598Satışların Maliyeti19 -3.603.101 -4.122.381TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.127.361 1.545.217BRÜT KAR (ZARAR)1.127.361 1.545.217Genel Yönetim Giderleri20 -346.185 -308.362Pazarlama Giderleri20 -88.587 -83.188Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 641.381 506.062Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -274.723 -299.182ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.059.247 1.360.547Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 6.342 174Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-949 -6.770FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.064.640 1.353.951Finansman Gelirleri24 255.226 157.269Finansman Giderleri24 -485.727 -739.936SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)834.139 771.284Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.424 7.066Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 2.424 7.066SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)836.563 778.350DÖNEM KARI (ZARARI)836.563 778.350Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar305 -19Ana Ortaklık Payları836.258 778.369Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)836.563 778.350Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar305 -19Ana Ortaklık Payları836.258 778.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915730BIST