***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteVergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniYasal ZorunlulukMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021Açıklamalar2020 Yılı 4. dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen ve SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu pdf olarak ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910524BIST