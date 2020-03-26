***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 17:59
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Yapı ve Yapı İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. taahhüdü altında bulunan İstanbul Başakşehir Kayabaşı Rekreasyon Alanı, Ticaret ve Bölge Parkı İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi' nde (Kuzey Yakası) 982 Ada 1 ve 2 Parsel (Eski 888 Ada 2 ve 3 Parsel) A1, A2, A3, A4, B3, B4 ve B5 Bloklar ve Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri' nin Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 26.03.2020 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832426
BIST
18:0591.528
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En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
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|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7455
|7,7843
|% 1,84
|
|Frank
|6,6039
|6,6437
|% 0,96
|
|Riyal
|1,6986
|1,7071
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.632
|13,23
|
|Altın Gr.
|334
|335
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,01
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|B. Petrol
|26,88
|26,88
|-0,51
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