***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2020 17:24
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden , 1791 ada 2 parsel Sosyal Tesis Üstyapı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı tarihinde onaylanmıştır. İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Köy Zekeriyaköy)
15.05.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845959
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0557
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,67
|Açılış
|: 381,48
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|HALKB
|5,28
|6.999.999.996
|% -1,86
|
|VAKBN
|4,65
|6.999.999.995
|% -0,21
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|VAKBN
|4,65
|6.999.999.995
|% -0,21
|
|HALKB
|5,28
|6.999.999.996
|% -1,86
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2968
|8,3384
|% 0,30
|
|Frank
|7,0059
|7,0481
|% 0,91
|
|Riyal
|1,8010
|1,8101
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.500
|3,50
|
|Tam
|2.538
|2.565
|3,50
|
|Yarım
|1.238
|1.254
|1,70
|
|Çeyrek
|619
|627
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|