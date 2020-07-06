***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2020 18:07
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mahallesi, "İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Evora İzmir) kapsamında, 8110 Ada 1 Parselde yer alan 195 adet konut ve 65 adet ticari üniteden oluşan toplam 260 adet bağımsız bölüm ve 8115 Ada 3 Parselde yer alan 2 ticari üniteye ait Yapı Ruhsatları 30.06.2020 tarihinde alınmıştır.
Proje kapsamında Yapı Ruhsatı düzenlenmiş toplam bağımsız bölüm sayısı 1.034 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855218
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:056,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8790
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|Önceki Kapanış
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6,8675
En Düşük
6,8420
18:057,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
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|Açılış
|: 7,7850
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|Önceki Kapanış
|: 7,7350
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En Düşük
7,7068
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|: 0,30%
|| 1,19
|Açılış
|: 393,32
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|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|EGCYO
|1,24
|747.497
|% -6,77
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 5,89
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 5,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5448
|8,5877
|% 0,08
|
|Frank
|7,2637
|7,3074
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,14
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,65
|
|Cumhuriyet
|2.615
|2.655
|11,00
|
|Tam
|2.626
|2.639
|18,00
|
|Yarım
|1.276
|1.291
|8,80
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,25
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,15
|43,15
|0,35
|