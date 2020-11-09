***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2020 19:39
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi, kapsamında, 3202 Parselde yer alan 199 adet konut, 68 adet dükkan kullanımlı toplam 267 adet bağımsız bölüme ait Yapı ruhsatları alınmıştır. İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Düşler Vadisi)
Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 776 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887441
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 39,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
18:058,0798
En Yüksek
|Değişim
|: -5,16%
|| -0,4395
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
18:059,5738
En Yüksek
|Değişim
|: -5,46%
|| -0,5526
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
18:05485,44
En Yüksek
|Değişim
|: -9,23%
|| -49,38
|Açılış
|: 485,44
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
483,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,51
|126.494.379
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.363.956
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|20.275.981
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|155.286.032
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|334.807.371
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|1.247.537
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,90
|364.501
|% -10,00
|
|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 6,40
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|KRDMD
|3,48
|988.065.470
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0770
|8,0798
|% -5,16
|
|Euro
|9,5598
|9,5738
|% -5,46
|
|Sterlin
|10,6180
|10,6712
|% -4,95
|
|Frank
|8,8363
|8,8896
|% -6,27
|
|Riyal
|2,1519
|2,1627
|% -4,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-84,17
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-49,36
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,73
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|3,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 73 artarak (% 3.59 ) 1, 349
-
17:59DNISI
Yüzde 6.11 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 397 adet işlem
-
17:55OYAKC
Yüzde 6.93 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 782, 300 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 21 üstünde . İşlem hacmi 31, 855.00 milyon TL de
-
17:50CLEBI
Yüzde 9.97 oranında artışla 82.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem