***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi, kapsamında, 3202 Parselde yer alan 199 adet konut, 68 adet dükkan kullanımlı toplam 267 adet bağımsız bölüme ait Yapı ruhsatları alınmıştır. İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Düşler Vadisi)Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 776 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887441BIST