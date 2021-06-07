***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2021 18:17
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Tasarım Projesi 3419/1 Parsel İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Siyahkalem Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile 03.06.2021 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 198.480.000 TL+KDV'dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940785
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0360
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0184
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05526,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,82
|Açılış
|: 526,17
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.491.281
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.242.866
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.713
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.493.146
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.048.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.468.735
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|271.525
|% -9,92
|
|PKENT
|2.458,70
|2.325.678
|% -8,63
|
|AYES
|20,74
|1.277.898
|% -7,58
|
|DERHL
|5,11
|16.949.621
|% -7,43
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|805.977.562
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|690.664.528
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,79
|624.265.668
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,99
|387.749.140
|% 2,05
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,24
|423.983.964
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|462.324.516
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6264
|8,6308
|% -0,42
|
|Euro
|10,5241
|10,5317
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,2122
|12,2734
|% -0,18
|
|Frank
|9,5934
|9,6512
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2970
|2,3085
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|2,76
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS