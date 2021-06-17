***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2021 10:32
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Kartal Esentepe 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 30.06.2021 Çarşamba günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942790
BIST
11:161.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,52
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
11:168,6293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
11:1610,3341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0078
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
11:16501,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,58
|Açılış
|: 501,45
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler11:16
|IDGYO
|5,50
|1.490.639
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.139.530
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|KONTR
|70,70
|14.312.947
|% 8,52
|
|BERA
|18,81
|14.987.695
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,18
|96.763.966
|% -6,03
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,58
|536.742.444
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,22
|251.615.311
|% 0,00
|
|GARAN
|8,38
|238.206.700
|% 0,24
|
|BOBET
|5,62
|208.159.281
|% 3,31
|
|KRDMD
|7,33
|182.777.111
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,22
|251.615.311
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|137.692.350
|% -0,45
|
|YESIL
|2,18
|96.763.966
|% -6,03
|
|BOBET
|5,62
|208.159.281
|% 3,31
|
|THYAO
|14,58
|536.742.444
|% 1,82
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6274
|8,6293
|% 0,16
|
|Euro
|10,3249
|10,3341
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,0112
|12,0714
|% -0,01
|
|Frank
|9,4026
|9,4593
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2895
|2,3010
|% -0,04
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-3,73
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,19
|74,19
|-0,20
|