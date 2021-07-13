***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi, "İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Düşler Vadisi) kapsamında, 3202 Parselde yer alan 624 adet konut kullanımlı bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 13.07.2021 tarihinde alınmıştır.Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 1.400 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950905BIST