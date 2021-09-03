***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 17:59
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark Küçükyalı) kapsamında, 16771 Ada 1 Parseldeki A1, A2, A3 Bloklar ile Kafeterya ve Kapalı Otopark Blokları'nın kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 01.09.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961778
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|TGSAS
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|KTSKR
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|147.789.073
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|ISBIR
|98,65
|1.943.701
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|BURCE
|20,28
|8.525.029
|% -6,89
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|ROYAL
|3,38
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|% -5,32
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|GLRYH
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|LUKSK
|48,50
|13.785.227
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|THYAO
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|1.094.141.295
|% 0,00
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|GARAN
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|SASA
|28,24
|553.020.012
|% 0,14
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|EREGL
|18,13
|496.186.788
|% -1,52
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|KRDMD
|7,58
|488.183.679
|% -1,56
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|ODAS
|1,58
|314.313.439
|% 2,60
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|ZOREN
|1,74
|290.412.051
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,62
|288.767.179
|% -0,76
|
|GARAN
|9,81
|964.940.079
|% -0,51
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|THYAO
|12,90
|1.094.141.295
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|Alış
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|Dolar
|8,3012
|8,3056
|% 0,38
|
|Euro
|9,8578
|9,8739
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,4603
|11,5178
|% 0,39
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|Frank
|9,0443
|9,0988
|% 0,31
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|Riyal
|2,2050
|2,2160
|% 0,22
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.830
|1.830
|20,17
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|Altın Gr.
|487
|488
|5,98
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|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
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|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
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|Çeyrek
|778
|796
|6,54
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|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,76
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|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,20
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|B. Petrol
|72,79
|72,79
|-0,24
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