***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2021 10:23
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Ankara Çankaya Çayyolu 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 02.11.2021 Salı günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971645
BIST
11:461.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.433
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|Önceki Kapanış
|: 1.433
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1.436
En Düşük
1.429
11:469,2759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0641
|Açılış
|: 9,2650
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|Önceki Kapanış
|: 9,2500
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9,2826
En Düşük
9,1938
11:4610,8208
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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11:46532,14
En Yüksek
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|Açılış
|: 532,14
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|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,28
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler11:45
|HLGYO
|2,62
|36.345.004
|% 9,62
|
|OLMK
|7,58
|5.768.305
|% 7,67
|
|ZRGYO
|1,71
|69.604.539
|% 7,55
|
|ATAGY
|4,15
|2.038.527
|% 6,68
|
|OYLUM
|7,75
|3.289.711
|% 6,16
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|FADE
|8,73
|146.373.244
|% -8,59
|
|GARFA
|13,99
|1.887.931
|% -6,11
|
|TLMAN
|29,50
|23.023.953
|% -5,69
|
|YEOTK
|62,60
|57.240.526
|% -5,58
|
|GARAN
|9,04
|651.201.020
|% -0,77
|
|THYAO
|13,79
|498.436.394
|% -0,07
|
|SASA
|27,68
|486.934.474
|% 1,76
|
|FROTO
|182,10
|437.390.053
|% 3,00
|
|EKGYO
|1,92
|265.384.145
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|265.384.145
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|213.510.692
|% 0,41
|
|GARAN
|9,04
|651.201.020
|% -0,77
|
|VKGYO
|1,59
|103.080.721
|% 6,00
|
|ZRGYO
|1,71
|69.604.539
|% 7,55
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2760
|9,2781
|% 0,72
|
|Euro
|10,8124
|10,8216
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,7559
|12,8199
|% 0,48
|
|Frank
|10,0386
|10,0991
|% 0,56
|
|Riyal
|2,4632
|2,4756
|% 0,61
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|3,66
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,02
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,79
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