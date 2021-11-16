***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2021 12:15
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul, Çekmeköy, Kirazlıdere Mahallesi 570 Ada 3 Parselde yer alan 109 adet konut ve 10 adet ticari üniteden oluşan toplam 119 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 12.11.2021 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977992
BIST
16:151.695
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.715
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|Önceki Kapanış
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1.725
En Düşük
1.690
16:1510,2072
En Yüksek
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|: 10,2080
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|Önceki Kapanış
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10,2532
En Düşük
10,0421
16:1511,6139
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617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:12
|ESCAR
|25,34
|49.073.808
|% 9,98
|
|ELITE
|19,72
|94.211.279
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.682.907
|% 9,83
|
|OYLUM
|8,03
|11.055.879
|% -8,33
|
|GARFA
|12,80
|4.069.662
|% -7,25
|
|YEOTK
|51,95
|46.635.505
|% -7,23
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|ARASE
|97,30
|67.282.697
|% -6,80
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|GARAN
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|3.002.143.586
|% 4,90
|
|YKBNK
|3,37
|2.373.801.921
|% -0,59
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|AKBNK
|7,13
|2.363.940.499
|% 2,30
|
|PETKM
|7,81
|1.803.706.305
|% -1,51
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|THYAO
|17,69
|1.323.806.933
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,37
|2.373.801.921
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,17
|399.977.822
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,13
|2.363.940.499
|% 2,30
|
|GARAN
|12,20
|3.002.143.586
|% 4,90
|
|PETKM
|7,81
|1.803.706.305
|% -1,51
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2018
|10,2091
|% 1,50
|
|Euro
|11,6020
|11,6151
|% 1,57
|
|Sterlin
|13,6787
|13,7473
|% 1,73
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|Frank
|10,9706
|11,0367
|% 1,35
|
|Riyal
|2,7113
|2,7249
|% 1,39
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|10,27
|
|Altın Gr.
|614
|614
|11,16
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.046
|4.148
|100,42
|
|Yarım
|1.956
|2.006
|48,58
|
|Çeyrek
|981
|1.003
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,28
|0,16
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,73
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