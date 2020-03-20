***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
20.03.2020 20:47
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Fiyat istikrarının sağlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 251.620.138
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hissedarlarımızın yatırım değerlerinin korunması ve şirketimiz hisse değerinde fiyat istikrarının dengelenmesi amacıyla:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve SPK duyuruları kapsamında 251.620.138 nominal adete ve azami 1.000.000.000 TL satış tutarına kadar Şirketimizin BIST'te işlem gören halka açık payların geri alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831188
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5640
En Düşük
6,4561
18:056,9940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0356
En Düşük
6,9588
18:05312,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,47
|Açılış
|: 312,49
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.919
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.951.188
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5664
|7,6043
|% 0,96
|
|Frank
|6,6039
|6,6437
|% -0,10
|
|Riyal
|1,7411
|1,7498
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|11,48
|
|Altın Gr.
|312
|312
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,43
|12,46
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,62
|0,08
|
|B. Petrol
|27,30
|27,30
|-1,17
|
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