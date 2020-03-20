***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Fiyat istikrarının sağlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 251.620.138Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca hissedarlarımızın yatırım değerlerinin korunması ve şirketimiz hisse değerinde fiyat istikrarının dengelenmesi amacıyla:Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve SPK duyuruları kapsamında 251.620.138 nominal adete ve azami 1.000.000.000 TL satış tutarına kadar Şirketimizin BIST'te işlem gören halka açık payların geri alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831188BIST