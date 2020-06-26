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***EKGYO* *IHEVA* *TLMAN* *PENGD* *DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

26.06.2020 11:50
GÜNCEL HABERLER



***EKGYO******IHEVA******TLMAN******PENGD******DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi Spk İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler DOHOL, EKGYO, IHEVA, PENGD, TLMAN

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. TRADOHOL91Q8 DOHOL E 500.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREEGYO00017 EKGYO E 200.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. TRAIHEVA91H5 IHEVA E 200.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PENGUEN GIDA SANAYI A.S. TRAPENGD91A8 PENGD E 210.000,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI TRABZON LIMAN ISLETMECILIGI A.S. TRETLMN00020 TLMAN E 586,500 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853077


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 6,97 78.635.424 % 9,94  
VKFYO 2,73 3.472.968 % 9,64  
SARKY 6,87 24.252.710 % 9,39  
AYEN 5,29 120.628.702 % 9,07  
AKSUE 11,93 22.512.720 % 7,87  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4804 8,5230 % -0,08  
Frank 7,2074 7,2508 % 0,12  
Riyal 1,8219 1,8310 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.763 -0,83  
Altın Gr. 389 389 0,30  
Cumhuriyet 2.522 2.540 0,10  
Tam 2.596 2.607 0,10  
Yarım 1.261 1.275 0,00  
Çeyrek 631 638 0,00  
Gümüş.Ons 17,79 17,81 0,01  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 0,00  
B. Petrol 41,56 41,56 0,51  
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