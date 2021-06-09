***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 23.318.290 24.421.077Satışların Maliyeti[23] -8.790.421 -15.153.198TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.527.869 9.267.879Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)14.527.869 9.267.879Genel Yönetim Giderleri[24] -3.378.972 -2.677.434Pazarlama Giderleri[25] -1.655.746 -3.489.051Araştırma ve Geliştirme Giderleri[26] -601.242 -502.262Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[27] 11.757.161 10.618.515Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[27] -11.378.989 -10.013.908ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.270.081 3.203.739Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 15.845 12.514FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.285.926 3.216.253Finansman Gelirleri[28] 47.862 1.692Finansman Giderleri[28] -2.718.180 -199.685SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.615.608 3.018.260Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri267.257 -2.298.812Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 267.257 -2.298.812SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.882.865 719.448DÖNEM KARI (ZARARI)6.882.865 719.448Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-62.955 51.998Ana Ortaklık Payları6.945.820 ALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.431.699 3.423.746Dönem Karı (Zararı)6.784.985 672.825Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.784.985 672.825Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-175.315 3.076.821Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[14] 574.449 652.592Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[6,8,12] 2.804.006 843.215Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler366.614 531.520Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.437.392 311.695Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler[27] -2.247.257 -705.284Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.247.257 -705.284Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.845 -12.514Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler[3] -15.845 -12.514Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11] -267.116 2.298.812Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler[7,13] -1.023.552 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-56.041.369 -325.900Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] -178.793 2.262.317İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)751.540 1.832.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-930.333 429.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -3.329.913 1.066.422İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.035.046 -927.300İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-294.867 1.993.722Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] -41.195.162 -62.751Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[10] -21.203.237 -317.857Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 20.829.070 1.908.792İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)354 -1.416İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20.828.716 1.910.208Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] 439.184 -436.436Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8,10] 18.642.575 -4.736.943İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.176.358 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19.818.933 -4.736.943Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[10] 824.483 -578.442İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -30.869.576 568.998Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.541.768 118.902Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-25.327.808 450.096Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-49.431.699 3.423.746Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI[14] -89.286 -325.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -89.286 -325.593Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-89.286 -325.593FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.539.157 -2.544.634Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[17] 51.027.765 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri51.027.765 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri[5] 2.538.377 0Kredilerden Nakit Girişleri2.538.377 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -26.985 -2.544.634Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-56.356 -2.460.720Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları29.371 -83.914YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.018.172 553.519Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi445.318 251.006NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.463.490 804.525DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 4.162.721 2.251.690DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 8.626.211 3.056.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 8.626.211 4.162.721Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 34.483.862 35.487.425İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10.367.546 9.844.879İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar24.116.316 25.642.546Diğer Alacaklar[8] 7.070.131 3.543.235İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4.064.759 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.005.372 3.543.235Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar[9] 102.100.330 60.905.168Peşin Ödenmiş Giderler[10] 45.233.019 24.054.659İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26.695.758 17.065.278İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.537.261 6.989.381Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 4.461 2.068Diğer Dönen Varlıklar[13] 14.887.158 9.318.666İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14.887.158 9.318.666ARA TOPLAM212.405.172 137.473.942TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR212.405.172 137.473.942DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[8] 16.386.541 17.282.939İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14.928.157 15.974.627İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.458.384 1.308.312Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 345.203 329.358Maddi Duran Varlıklar[14] 75.338.752 75.812.654Arazi ve Arsalar48.487.352 48.487.352Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.544.830 1.553.864Binalar6.422.215 6.459.772Tesis, Makine ve Cihazlar15.657.951 16.093.865Taşıtlar581.631 594.314Mobilya ve Demirbaşlar2.250.367 2.229.081Yapılmakta Olan Yatırımlar394.406 394.406Maddi Olmayan Duran Varlıklar[15] 410.279 421.540Diğer Haklar[15] 410.279 421.540Peşin Ödenmiş Giderler[10] 0 4.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 4.240Ertelenmiş Vergi Varlığı[11] 4.209.254 3.811.632Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR96.690.029 97.662.363TOPLAM VARLIKLAR309.095.201 235.136.305KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 6.844.146 5.786.868İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 6.844.146 5.786.868Banka Kredileri6.560.954 5.590.502Kiralama İşlemlerinden Borçlar283.192 196.366Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar[6] 111.975.289 91.269.930İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.186 2.832İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar111.972.103 91.267.098Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 3.819.978 3.337.781Diğer Borçlar[8] 1.216.329 3.158.493İlişkili Taraflara Diğer Borçlar147.020 2.099.163İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.069.309 1.059.330Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 34.036.100 12.626.878İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)874.230 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)33.161.870 12.626.878Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 1.658.467 1.598.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.380.098 1.320.613Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar278.369 278.369Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler720.083 2.080.631İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 720.083 2.080.631ARA TOPLAM160.270.392 119.859.563TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER160.270.392 119.859.563UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 38.631.549 38.745.360İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 38.631.549 38.745.360Banka Kredileri38.506.583 38.562.939Kiralama İşlemlerinden Borçlar124.966 182.421Diğer Borçlar[13] 978.314 26.012.139İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar978.314 26.012.139Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 9.174.842 8.215.183Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.174.842 8.215.183Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.784.705 72.972.682TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER209.055.097 192.832.245ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar100.428.053 42.531.174Ödenmiş Sermaye[17] 75.000.000 24.300.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[18] 1.371.905 1.044.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[19] 41.612.593 42.134.617Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.612.593 42.134.617Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.068.825 43.068.825Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.456.232 -934.208Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] -1.712.110 -2.157.428Yabancı Para Çevrim Farkları-1.712.110 -2.157.428Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 4.343.229 4.343.229Yasal Yedekler4.343.229 4.343.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] -27.133.384 -26.718.805Net Dönem Karı veya Zararı6.945.820 -414.579Kontrol Gücü Olmayan Paylar-387.949 -227.114TOPLAM ÖZKAYNAKLAR100.040.104 42.304.060TOPLAM KAYNAKLAR309.095.201 235.136.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.188.538 1.188.538 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-49.145 251.006 667.450 869.311 5.375 874.686Dönem Karı (Zararı)667.450 667.450 5.375 672.825Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-49.145 251.006 201.861 201.861Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 1.044.140 43.068.825 -1.075.167 -1.172.937 4.343.229 -26.718.805 667.450 44.456.735 51.998 44.508.733Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 1.044.140 43.068.825 -934.208 -2.157.428 4.343.229 -26.718.805 -414.579 42.531.174 -227.114 42.304.060Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-414.579 414.579 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)327.765 -522.024 445.318 6.945.820 7.196.879 -160.835 7.036.044Dönem Karı (Zararı)327.765 6.945.820 7.273.585 -160.835 7.112.750Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-522.024 445.318 -76.706 -76.706Sermaye Arttırımı50.700.000 50.700.000 50.700.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 1.371.905 43.068.825 -1.456.232 -1.712.110 4.343.229 -27.133.384 6.945.820 100.428.053 -387.949 100.040.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.882.865 719.448DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-522.024 -49.145Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[19] -652.530 -63.006Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler[11] 130.506 13.861Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri130.506 13.861Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar[20] 445.318 251.006Yabancı Para Çevrim Farkları445.318 251.006Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)445.318 251.006DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-76.706 201.861TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.806.159 921.309Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-51.612 51.998Ana Ortaklık Payları6.857.771 869.311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941479BIST