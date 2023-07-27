***EMKEL* *KONTR*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL******KONTR*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KONTR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketlerimizin yatay ve dikey entegrasyonu doğrultusunda, Ortağımız Özar Elektrik Müh.Eğt.Yat.İml. ve Tic.A.Ş. 9.652.175 adet Şirketimiz EMKEL hissesini (%12,87) 385.000 adet Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. KONTR hissesi karşılığı satmıştır.Ortak yönetsel yaklaşım gereğince üç Yönetim Kurulu üyesinin Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. tarafından önerilmesi üzerinde mutabık kalınmıştır.Kontrolmatik şirketinin Emek Elektrik'teki ortaklığının Şirketimizin gelişmesine, satışlarına ve karlılığına olumlu katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175920BIST