***EMKEL* *KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.08.2023 09:10
***EMKEL******KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EMKEL, KONTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178835
BIST
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12:077.235
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 18,11
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
12:0726,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0581
|Açılış
|: 26,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
12:0729,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0469
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
12:071.695,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,81
|Açılış
|: 1.695,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.694,46
BIST En Aktif Hisseler12:06
|FORMT
|3,29
|93.938.215
|% 229,00
|
|ZEDUR
|87,45
|44.048.856
|% 10,00
|
|SAYAS
|54,45
|150.098.291
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|344.339.474
|% 9,99
|
|KLSER
|36,58
|203.101.524
|% 9,98
|
|PCILT
|38,08
|5.543.534
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|643.310
|% -9,97
|
|ORMA
|69,05
|803.121
|% -9,80
|
|INFO
|12,74
|164.793.635
|% -7,48
|
|ITTFH
|4,11
|145.292.503
|% -7,22
|
|ASTOR
|116,60
|7.302.183.416
|% 4,67
|
|EREGL
|41,30
|4.189.191.751
|% -0,96
|
|SASA
|62,70
|3.995.218.294
|% 2,87
|
|ASELS
|76,20
|3.824.667.462
|% 2,14
|
|THYAO
|232,90
|3.288.258.771
|% -0,60
|
|EKGYO
|8,75
|1.716.786.332
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,38
|805.957.827
|% 1,86
|
|ISCTR
|15,51
|2.368.023.478
|% 2,65
|
|YKBNK
|14,14
|2.115.254.195
|% -0,63
|
|IHYAY
|1,26
|149.152.050
|% 7,69
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9578
|26,9633
|% 0,22
|
|Euro
|29,5761
|29,5896
|% 0,15
|
|Sterlin
|34,4869
|34,6599
|% 0,21
|
|Frank
|30,6850
|30,8699
|% -0,13
|
|Riyal
|7,1684
|7,2044
|% 0,31
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-9,11
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.696
|-3,96
|
|Cumhuriyet
|11.283
|11.454
|-65,00
|
|Tam
|11.038
|11.124
|-46,00
|
|Yarım
|5.523
|5.588
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.794
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,25
|21,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|-0,29
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21IHYAY
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 233, 373 adet işlem
-
12:20ANSGR
Yüzde 6.56 oranında artışla 24.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 596, 009 adet işlem
-
12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 37 artarak (% 0.32 ) 7, 901
-
12:19XU100
Endeks 7, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 78, 207.00 milyon TL de
-
12:19BRLSM
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.65 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 079, 222 adet işlem