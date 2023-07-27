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***EMKEL* *KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

27.07.2023 19:48
***EMKEL* *KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***EMKEL******KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler [EMKEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
06.12.2022
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

27.07.2023 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi açıklamamıza istinaden  
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin ("Emek Elektrik") %12,87 oranındaki payını devralmak üzere Özar Elektrik İnşaat Turizm Müh. Eğitim Yat. İmalat ve Tic. A.Ş. ("Özar Elektrik") ile imzalan sözleşmeye karşılık  385.000 adet KONTR payı Özar Elektrik hesabına virman yapılmıştır. 
Bu işlemle birlikte 27.07.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 683.038 TL'den (683.038 Adet) 298.038 TL'ye (298.038 Adet) gerilemiş olup ,bu payların sermayeye oranı %0,3415'den %0,1490'a düşmüştür

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
KONTR 27/07/2023 385.000 % 0,1925 188 % 0,149 18.337.550 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175971


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CVKMD 255,20 818.686.518 % 10,00  
TUKAS 9,57 519.892.693 % 10,00  
PASEU 54,45 611.728.209 % 10,00  
GLBMD 19,80 21.892.971 % 10,00  
KTSKR 66,55 122.284.300 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9345 26,9420 % 0,13  
Euro 29,6192 29,6364 % -0,73  
Sterlin 34,4798 34,6528 % -0,70  
Frank 30,9460 31,1324 % -0,62  
Riyal 7,1601 7,1960 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.946 -25,86  
Altın Gr. 1.688 1.688 -18,51  
Cumhuriyet 11.271 11.442 -107,00  
Tam 11.034 11.155 -100,00  
Yarım 5.509 5.603 -51,00  
Çeyrek 2.763 2.802 -25,00  
Gümüş.Ons 24,18 24,20 -0,75  
Gümüş Gr. 20,97 21,00 -0,59  
B. Petrol 83,78 83,78 1,22  
Seans Raporu 18:05
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