***ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.01.2022 09:09
fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988838
BIST
10:251.967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
10:2513,4354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0279
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:2515,2955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1437
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2955
En Düşük
15,0100
10:25779,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -2,58
|Açılış
|: 779,93
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler10:25
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|BEYAZ
|9,99
|15.531.820
|% 8,94
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|ELITE
|24,48
|30.920.174
|% -10,00
|
|KRGYO
|8,15
|4.342.352
|% -6,11
|
|BUCIM
|3,86
|10.553.238
|% -6,08
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|SNPAM
|8,44
|8.221
|% -4,52
|
|THYAO
|23,16
|493.925.941
|% 1,58
|
|EREGL
|30,12
|302.508.262
|% -0,33
|
|BIMAS
|69,15
|262.170.770
|% 2,14
|
|GARAN
|11,45
|226.715.469
|% 0,17
|
|TSPOR
|7,47
|203.460.322
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,27
|96.030.779
|% 0,44
|
|ODAS
|1,38
|38.979.793
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,47
|203.460.322
|% 2,05
|
|TSKB
|1,48
|34.976.832
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,44
|76.352.220
|% 0,29
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4081
|13,4354
|% 0,21
|
|Euro
|14,9984
|15,2955
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,0385
|18,1289
|% -0,23
|
|Frank
|14,5476
|14,6352
|% -0,15
|
|Riyal
|3,5479
|3,5656
|% -0,30
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-0,31
|
|Altın Gr.
|780
|781
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,92
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,03
|80,03
|0,03
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 23 artarak (% 0.29 ) 2, 163
-
10:40XU100
Endeks 1, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 3, 882.00 milyon TL de
-
10:39KRSTL
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 703, 385 adet işlem
-
10:38AGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 580, 822 adet işlem
-
10:37BEYAZ
Yüzde 7.85 oranında artışla 9.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 464 adet işlem