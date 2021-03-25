***ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular









***ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )İlgili Şirketler [ENKAI]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Diğer DuyurularYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmekte olan ENKAI pay vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verilmiştir. Halen işlem görmekte olan Mart, Nisan ve Mayıs 2021 vade aylarına ait sözleşmeler, vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecektir.Önemle duyurulur.Saygılarımızla,VİOPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920603BIST