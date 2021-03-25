***ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular
25.03.2021 18:22
***ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )
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VİOP Diğer Duyurular
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Açıklamalar
Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmekte olan ENKAI pay vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verilmiştir. Halen işlem görmekte olan Mart, Nisan ve Mayıs 2021 vade aylarına ait sözleşmeler, vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecektir.
Önemle duyurulur.
Saygılarımızla,
VİOP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920603
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,50
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.394
18:057,9476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
18:059,4170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0321
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
18:05442,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,97
|Açılış
|: 442,76
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
|
|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
|
|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9417
|7,9459
|% 0,31
|
|Euro
|9,3609
|9,4102
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,8703
|10,9249
|% 0,57
|
|Frank
|8,4266
|8,4773
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1114
|2,1220
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-3,10
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,74
|61,74
|-2,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SANKO
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17:56PRZMA
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 756 adet işlem
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17:55SANKO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 176, 641 adet işlem
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17:54TURGG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 128.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 342 adet işlem