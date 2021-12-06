***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2021 11:20
***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ENKAI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENKAI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981097
BIST
14:591.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:5913,7560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0374
|Açılış
|: 13,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:5915,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0370
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:59788,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,31
|Açılış
|: 788,84
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:59
|RNPOL
|10,89
|168.272
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.431.195
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.016.228
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.314.856
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|52.962.800
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|MIATK
|32,14
|231.111.770
|% -8,69
|
|GARAN
|11,84
|2.135.439.678
|% 1,54
|
|THYAO
|18,58
|969.366.569
|% 0,27
|
|PETKM
|8,47
|917.584.600
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,52
|897.119.614
|% 2,33
|
|SISE
|13,16
|815.626.812
|% -0,68
|
|TSKB
|1,64
|499.239.234
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|897.119.614
|% 2,33
|
|GARAN
|11,84
|2.135.439.678
|% 1,54
|
|ODAS
|1,66
|283.336.526
|% 1,84
|
|SKBNK
|1,21
|180.057.957
|% 0,00
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7529
|13,7560
|% 0,27
|
|Euro
|15,5371
|15,5732
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,2401
|18,3316
|% 0,72
|
|Frank
|14,8767
|14,9663
|% -0,06
|
|Riyal
|3,6614
|3,6797
|% 0,42
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-2,29
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,96
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.185
|5.315
|-4,48
|
|Yarım
|2.506
|2.571
|-2,17
|
|Çeyrek
|1.257
|1.285
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,81
|71,81
|1,93
|
Seans Raporu
14:59
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