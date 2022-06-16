***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2022 10:37
***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ENKAI]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENKAI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037587
BIST
11:072.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,83
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
11:0717,3073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0696
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3185
En Düşük
17,1975
11:0718,0432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
17,9707
11:071.017,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,63
|Açılış
|: 1.017,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler11:07
|UFUK
|73,70
|3.225.881
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|7.988.282
|% 9,92
|
|PKENT
|159,00
|46.928.534
|% 9,88
|
|MAKTK
|3,36
|30.279.261
|% 8,74
|
|TETMT
|261,50
|14.264.287
|% 7,44
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|ENKAI
|17,95
|120.312.010
|% -4,37
|
|SKTAS
|2,91
|13.485.320
|% -3,96
|
|ATLAS
|1,14
|762.394
|% -3,39
|
|THYAO
|47,92
|1.857.191.687
|% -1,07
|
|EREGL
|30,22
|933.178.938
|% 0,87
|
|SASA
|46,26
|875.621.362
|% 3,44
|
|SISE
|21,68
|530.667.516
|% -0,55
|
|KRDMD
|13,36
|386.985.365
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,61
|153.540.153
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,14
|46.090.675
|% 0,00
|
|TSKB
|2,17
|84.627.030
|% 0,93
|
|THYAO
|47,92
|1.857.191.687
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,71
|163.803.059
|% -1,05
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2985
|17,3073
|% 0,40
|
|Euro
|18,0044
|18,0432
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,8563
|20,9609
|% -0,23
|
|Frank
|17,5435
|17,6492
|% 1,67
|
|Riyal
|4,5954
|4,6185
|% 0,41
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.749
|6.850
|-21,00
|
|Yarım
|3.313
|3.351
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,54
|
Seans Raporu
11:07
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11:22
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