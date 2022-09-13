***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 16:01
***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ENKAI]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENKAI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062695
BIST
17:073.584
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -65,70
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:0718,2519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:0718,3243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1244
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:071.000,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -10,10
|Açılış
|: 1.000,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:07
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.602.087
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|96.111.965
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.693.952
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.100.200
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|349.088.323
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|183.468.494
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|160.860.086
|% -9,94
|
|AKBNK
|18,01
|13.093.338.650
|% 2,86
|
|YKBNK
|9,27
|12.173.461.770
|% -4,33
|
|ISCTR
|11,68
|10.443.392.946
|% -6,93
|
|THYAO
|74,45
|9.832.438.424
|% -0,67
|
|EREGL
|32,34
|7.671.568.878
|% -3,17
|
|YKBNK
|9,27
|12.173.461.770
|% -4,33
|
|EKGYO
|4,82
|5.841.184.399
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,68
|10.443.392.946
|% -6,93
|
|AKBNK
|18,01
|13.093.338.650
|% 2,86
|
|KRDMD
|15,60
|6.491.375.339
|% 1,89
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2506
|18,2519
|% 0,20
|
|Euro
|18,3202
|18,3243
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,0181
|21,1235
|% -1,01
|
|Frank
|18,9183
|19,0323
|% -0,61
|
|Riyal
|4,8417
|4,8660
|% 0,11
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-17,60
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-10,10
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-36,00
|
|Tam
|6.755
|6.822
|-34,00
|
|Yarım
|3.291
|3.335
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|-0,59
|
Seans Raporu
17:07
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17:22CUSAN
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