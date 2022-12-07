***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 10:03
***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ENKAI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENKAI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085093
BIST
10:084.992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -8,20
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.008
En Düşük
4.982
10:0818,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
10:0819,4817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0306
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
10:081.062,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.062,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.063,84
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler10:06
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|28.106.878
|% 9,97
|
|OZSUB
|14,93
|8.821.779
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|9.165.882
|% 9,93
|
|KSTUR
|382,00
|953.472
|% 9,77
|
|PRDGS
|12,30
|1.352.533
|% -8,28
|
|MIATK
|104,70
|6.838.311
|% -7,02
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|KONTR
|143,70
|44.761.203
|% -6,87
|
|SASA
|106,10
|148.617.070
|% -6,27
|
|KRDMD
|17,44
|658.078.032
|% -1,47
|
|THYAO
|137,40
|618.861.322
|% 1,33
|
|ASELS
|50,30
|457.668.959
|% 2,57
|
|PETKM
|18,28
|366.166.438
|% 1,56
|
|ODAS
|11,98
|223.596.744
|% 4,17
|
|KRDMD
|17,44
|658.078.032
|% -1,47
|
|EKGYO
|7,29
|172.821.797
|% 0,69
|
|PETKM
|18,28
|366.166.438
|% 1,56
|
|ADESE
|1,88
|36.355.752
|% 2,73
|
|ODAS
|11,98
|223.596.744
|% 4,17
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6397
|18,6424
|% 0,04
|
|Euro
|19,4760
|19,4817
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,5273
|22,6403
|% -0,08
|
|Frank
|19,7053
|19,8240
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9422
|4,9669
|% 0,02
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|1,64
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.062
|0,14
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.144
|7.202
|2,00
|
|Yarım
|3.459
|3.521
|1,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,34
|13,36
|0,05
|
|B. Petrol
|79,57
|79,57
|0,22
|