***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 14:44
***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ENKAI]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENKAI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085172
BIST
16:354.929
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -70,69
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:3518,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:3519,6389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1266
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:351.065,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.065,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.065,80
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:33
|YESIL
|4,40
|60.758.419
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|191.543.002
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|541.167.047
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|608.280.983
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.338.208
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|EUREN
|15,23
|781.740.124
|% -9,05
|
|HEDEF
|21,36
|28.525.127
|% -8,72
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|KRDMD
|17,60
|12.225.761.471
|% -0,56
|
|THYAO
|137,10
|7.279.393.816
|% 1,11
|
|ASELS
|50,70
|5.221.477.565
|% 3,38
|
|PETKM
|18,07
|4.408.209.729
|% 0,39
|
|EREGL
|41,66
|3.569.040.400
|% -2,16
|
|KRDMD
|17,60
|12.225.761.471
|% -0,56
|
|EKGYO
|7,18
|2.083.700.816
|% -0,83
|
|PETKM
|18,07
|4.408.209.729
|% 0,39
|
|ADESE
|1,96
|411.162.710
|% 7,10
|
|ISCTR
|10,24
|2.011.059.877
|% 0,29
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6364
|18,6402
|% 0,03
|
|Euro
|19,6254
|19,6340
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,6483
|22,7619
|% 0,46
|
|Frank
|19,7582
|19,8773
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,02
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|4,46
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,32
|
|Cumhuriyet
|7.133
|7.241
|-2,00
|
|Tam
|7.172
|7.219
|19,00
|
|Yarım
|3.473
|3.529
|9,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,40
|0,10
|
|B. Petrol
|79,64
|79,64
|0,29
|
Seans Raporu
16:33
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16:48JANTS
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 132.10 lira fiyatla işlem gören hissede 962, 121 adet işlem
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16:47XU100
Endeks 4, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 80, 915.00 milyon TL de
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16:47MIPAZ
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 12.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 928, 759 adet işlem
-
16:45FRIGO
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 998, 286 adet işlem
-
16:44FRIGO
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 975, 470 adet işlem