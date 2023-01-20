***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2023 16:43
***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ENKAI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENKAI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103475
BIST
16:295.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 37,23
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
16:2918,8104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 19,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
16:2920,3464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
16:291.166,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,87
|Açılış
|: 1.166,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler16:28
|SDTTR
|110,20
|332.856.828
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.786.904
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|26.780.476
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.872.938
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.711.052
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,75
|673.807.376
|% -6,50
|
|SANEL
|18,73
|14.919.667
|% -5,83
|
|ELITE
|41,76
|107.877.257
|% -4,92
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|153,20
|6.784.439.782
|% -0,91
|
|EREGL
|40,98
|5.609.175.638
|% 1,54
|
|PETKM
|18,49
|4.303.362.672
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,44
|4.091.632.832
|% 4,83
|
|KOZAL
|592,10
|3.919.171.618
|% 0,70
|
|YKBNK
|10,06
|3.765.757.374
|% 3,71
|
|EKGYO
|8,64
|3.248.529.413
|% 2,49
|
|SKBNK
|2,95
|781.453.228
|% 3,51
|
|PETKM
|18,49
|4.303.362.672
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,44
|4.091.632.832
|% 4,83
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8006
|18,8059
|% 0,09
|
|Euro
|20,3444
|20,3473
|% 0,01
|
|Sterlin
|23,1617
|23,2779
|% -0,20
|
|Frank
|20,3414
|20,4639
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9913
|5,0163
|% 0,08
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|7.860
|7.979
|54,00
|
|Tam
|7.903
|7.956
|-32,00
|
|Yarım
|3.851
|3.893
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.946
|-8,00
|